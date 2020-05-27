  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayvan pazarlarında tokalaşma tarihe karışıyor

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bulunan ve pandemi dönemi boyunca kapalı olan hayvan pazarlarının açılma ihtimali doğrultusunda yeni düzenlemelere yönelik ön denetimler gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:20:02 -
Hayvan pazarlarında tokalaşma tarihe karışıyor

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde bulunan ve pandemi dönemi boyunca kapalı olan hayvan pazarlarının açılma ihtimali doğrultusunda yeni düzenlemelere yönelik ön denetimler gerçekleştirildi.


Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bayır Hayvan Pazarı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, pazara araç giriş çıkışlarının ayrılması, pazar girişinde maske kullanımının sağlanması, muhtelif yerlere el dezenfektanı yerleştirilmesi, sosyal mesafenin korunması ve pazarlık sırasında tokalaşma gibi uygulamaların önüne geçilmesi, pazar toplam hayvan kapasitesinin azaltılması gibi konularda gerekli uyarılar yapıldı. Vatandaşlardan yeni düzenlemeye uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı