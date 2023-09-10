Hayrete düşüren manzara! Evden tonlarca çöp çıkartıldı
Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Toros Mahallesindeki bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.
Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine 6’ncı kattaki daireye giren Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri karşılaştıkları manzarayla hayrete düştü.
55 yaşındaki K.D.’nin tek başına yaşadığı daireyi çöp eve dönüştürdüğü ortaya çıktı.
K.D. öylece olan biteni izledi!
Çöplerden dolayı dairenin kapısının bile zor açıldığı görülürken, içeriye giren temizlik personeli gözlerine inanmadı. Hemen ilaçlama yapılarak çöpler poşetlerle kamyona yüklenmeye başladı.
Bütün bu çalışmalar sırasında apartman sakinleri derin bir nefes alırken, çöp evin sahibi K.D. ise olan biteni izledi.
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