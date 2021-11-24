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Ekonomi Hayırdır Apple! Satışları durdurdular
Ekonomi

Hayırdır Apple! Satışları durdurdular

Dolardaki ani yükselme sonrası sanki dünyada telefon kalmamış gibi hareket eden Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 01:26:00 -
Hayırdır Apple! Satışları durdurdular

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası döviz kurundaki hareketlilik devam ediyor. Özellikle doların TL karşısında gün içinde 2 TL'ye yakın değer kazanmasının ardından çeşitli teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı da merak edilmeye başlandı.

Satışlar durduruldu

Apple'ın resmi sitesinde iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışları akşam saatlerinde durdu. Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra son olaraksepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaştılar.

Fiyat artışı iddiası

Söz konusu uyarı iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 ile birlikte şirketin diğer AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerinde de kullanıcıların karşısına çıkabiliyor. Bu durumun bir fiyat artışının habercisi olacağı iddia edilirken, Apple'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

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