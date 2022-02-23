Haydi Bismillah

Coğrafyamızın güven ve adalet sembolü olan Mehmetçik yeniden 3 kıtada boy gösterebilecek harekat kabiliyetine erişirken, askerlerimizin manevi donanımını tesis edecek Din İşleri ve Moral Subayları da TSK bünyesinde resmen faaliyete başladı.

Güvenlik kuvvetleri personelini manevi açıdan güçlü, erdemli ve faziletli kılan, psikolojik buhranlardan arındıran, şefkat ve merhamet

aşılayarak ahiret hayatına da adapte eden Din İşleri Subaylığı kadrosu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde hayata geçirildi.

Kara ve Deniz Kuvvetlerinde dua ederek göreve başladılar

Mehmetçiğin milli ve manevi değerlerini en üst seviyeye çıkarmak için TSK bünyesinde 2020 yılında ihdas edilen kadro, gerekli çalışmaların ardından nihayete erdirildi. Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılında yayınladığı “Türk Silahlı Kuvvetleri dış kaynaktan muvazzaf subay adayı alımı” başvuru kılavuzunda Din Subaylığı birimi için de kadro açmış ve İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mezunlarına başvuru imkanı tanımıştı. Başvuru, mülakat, seçme ve eğitim sürecinin ardından göreve hak kazanan adaylar birliklerine katıldı.

Akit’in ulaştığı bilgilere göre Din İşleri ve Moral Subayı personeli olarak 84 din görevlisi vazifelendirildi. İlk etapta 70 Din Subayı, 4 ay süren bir eğitime tâbi tutuldu. 120 günlük eğitim sonrasında Milli Savunma Üniversitesi’nde düzenlenen yemin töreniyle birlikte Din Subayları vazifelerine başlamak üzere kıtalarına vardı. “Bismillah” diyerek görevine başlayan Din İşleri ve Moral Subayı personellerinin Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında vazife üstlendikleri kaydedildi. Deniz Kuvvetleri’nde görev alacak 14 din subayının daha eğitim süresinin devam ettiği ve kısa süre içerisinde vazifelerine başlayacakları bildirildi. Böylelikle toplamda 84 Din Subayı, Mehmetçiğin maneviyatının yükselmesi için ülkenin dört bir yanında vazife icra edecek.

3 kıtaya yayılacaklar

Kuvvet komutanlıklarının tamamında yer alacak olan Din Subaylarının yurt dışındaki komando birliklerinde de görevlendirmelerinin yapılacağı öğrenildi. Halihazırda Mehmetçik; Azerbaycan’dan Somali’ye, Katar’dan Irak’a, Suriye’den Libya’ya 3 kıta 13 ülkede konuşlu bulunuyor.

Darbeci Sunay lağv etmişti

Peygamber Ocağı olan Silahlı Kuvvetler’de bin yıldır uygulanan Din Subaylığı, 27 Mayıs darbesinin ardından geri plana alınmış, darbenin öncü isimlerinden dönemin Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay; Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin ardından alay müftülüğü ve tabur imamlığını lağv etmişti.

Gelişmiş orduların tamamında var

TSK’da 1967 yılında kaldırılan Din İşleri Subaylığı kadrosu ABD ordusunda 1775’ten beri aktif. Din Subaylığı kadrosu laik Fransa’da 1905’ten beri devam ederken, Almanya’da 1933’ten bu yana mevcut. ABD’de 1.200 Din Subayı 31 ülkede Amerikan askerlerine manevi destek sağlarken, laik Fransa’da 419, İspanya’da 700, İsviçre’de 512, Norveç’te 400, İtalya’da 250, Hollanda’da 244, Avusturya’da 147, Danimarka’da 135, Avustralya’da 95, Belçika’da 85 Din Subayı bulunuyor.

Akit’in yayınları öncülük etti

Ecdadın şanlı zaferlerinin kilidi olan ve 27 Mayıs darbesinin ardından fiilen, 1967’de hukuken kaldırılan Din Subaylığı’nın TSK’da yeniden oluşturulması için gazetemiz Akit ısrarlı yayınlar yaparak alınan karara öncülük etmişti. Akit; 1 Ağustos 2018’de “Peygamber Ocağına tabur imamı şart”, 2 Ağustos 2018’de “Tabur imamını darbeci kafa kaldırmış”, 3 Ağustos 2018’de “Batılı ordularda bile tabur imamı bulunuyor”, 4 Ağustos 2018’de “Tabur imamı kadrosu açılsın”, 3 Ağustos 2020’de “Mehmetçiğin en büyük ihtiyacı din subayı”, 4 Ağustos 2020’de “TSK’ya yeniden ‘tabur imamı’ ihdas edilsin çağrısına tarihçilerden destek”, 5 Ağustos 2020’de “Güçlü orduların tamamında ‘Din Subaylığı’ var”, 6 Ağustos 2020’de “Din Subaylığı ‘laik Batı’da 245 yıldır var”, 7 Ağustos 2020’de “Din subayı güç katar” manşetleriyle okurlarının karşısına çıkmıştı.

Her zaferimizde Din Subaylarının etkisi vardı

Selçuklu ordusunda ‘Müzekkerler’ adıyla yer alan Din Subayları; askere dini bilgiler verir nasihatte bulunur; harplere teşvik ederlerdi. Asırlar boyunca 3 kıta 7 iklime hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nda “Ordu Şeyhi”, “Alay Müftüsü”, “Asker İmamı” adı verilen din adamları orduda görevlendirilerek büyük başarıların görünmez kahramanı olarak tarihe geçti. Yakın tarihimizdeki yedi düvele diz çöktürülen tarihi zaferlerde büyük paya sahip olan alay müftüleri ve tabur imamları; Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz gibi savaşlarda Mehmetçik ile birlikte cephede düşmanla omuz omuza savaştı. 1000 askere 1 tabur imamı, 3000 askere 1 alay müftüsünün görevlendirildiği savaşlarda kazanılan zaferlerde din işleri subayları manevi güç unsuru olarak büyük katkı sağladı. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte askeri sistemden çıkarılan alay müftülüğü ve tabur imamlığı, 1948’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen yoğun talep üzerine yeniden ihdas edilmiş, 19 yıl boyunca uygulanan sistem 1967’de darbeciler tarafından kaldırılmıştı.