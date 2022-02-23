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Gündem Haydar Dümen'in mirası için kavga çıktı! Haydan gelen huya gidiyor
Gündem

Haydar Dümen'in mirası için kavga çıktı! Haydan gelen huya gidiyor

Yıllarda uydurma soru-cevaplarla Türk toplumunun ahlakını bozmak için yoğun çaba sarf eden ve milyonları cebe indiren Haydar Dümen'in 100 milyon liralık mirası emlakçının çocuklarına kaldı. Dümen'in eşi Gül Dümen ise yaşanan karışıklığı gidermek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 14:59:00 - 2022-02-23 15:25:26
Haydar Dümen'in mirası için kavga çıktı! Haydan gelen huya gidiyor

"Sağlıklı cinsel yaşam uzmanı" diye pohpohlanan, özünde toplum ahlakını bozmaktan başka işe yaramayan Haydar Dümen ölmeden önce Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesinin yanı sıra aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülklerinin satışını yapması için emlakçısına devretti.

Ancak Dümen ve emlakçının hayatını kaybetmesinin ardından milyonluk mülklerle ilgili beklenmedik bir olay yaşandı.

Dümen ölünce miras emlakçısının çocuklarına kaldı

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan, konuyla ilgili yazdığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor. Dümen'in ailesi ne yapacağız derken Haydar Dümen de vefat ediyor... Ve işte filmlere konu olacak hikaye o sırada başlıyor. Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor."

"Mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira"

Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira... Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira... Hemen sarıldım telefona, Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki ofisini aradım, ancak kapı duvar... Dümen'in eşi Gül Dümen'e ise birkaç farklı telefondan ulaşamadık."

Haydar Dümen ve eşi

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