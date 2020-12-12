  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor
Aktüel

Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:36:59 -
Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 17. yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında düzenlenen törene katıldı.

İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın da hazır bulunduğu törende milli marş çalındı, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakıldı.

Haydar Aliyev'in en büyük arzusu, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıydı ve bunu oğlu İlham Aliyev'e vasiyet etmişti.

İlham Aliyev, bu kez babasının mezarını, onun vasiyetini yerine getirmiş bir devlet başkanı olarak ziyaret etti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı
Dünya

Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararının çıkmaması, Türkiye ve İslam düşmanı Emmanuel Macron'un yüzünün düşmesine neden o..
İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!
Dünya

İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!

Zombi Angelina Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar'ın, 'kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl h..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay