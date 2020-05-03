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Aktüel

Hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

Edirne’de, hafriyat kamyonu ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:04:05 -
Hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

Edirne’de, hafriyat kamyonu ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih Perçin’in kullandığı 14 AAC 322 plakalı tır ile Sezgin Yeğitoğlu’nun idaresindeki 34 DU 269 plakalı kamyon Kapıkule güzergahı TEM otoyolunun 6. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonun sürücüsü Yeğitoğlu, kamyonun içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazı kırım aracının müdahalesiyle yaklaşık 20 dakika süren kurtarma çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Yeğitoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Perçin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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