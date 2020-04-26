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Dünya

'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

2020-04-26 12:23:00 -
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı

Rosa-Luxemburg Meydan’ında cumartesi günü izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Covid-19 tedbirlerini protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı izinsiz gösteride, protestocular ellerinde “Alman Anayasası” yazan dövizler taşıdı.

Protestocular, Alman hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.

'Hayatımı geri istiyorum', 'Özgürlük her şeydir' sloganları atan göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Üzerinde 'demokratik direniş' yazan lifletler dağıtan göstericiler, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina önlemlerinin hükümetlerin siyasi güçlerini daha da artırmanın bir yolu olduğunu iddia etti.

Hoparlörlerden birçok kez Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan 1,5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Baden-Württemburg eyaletinin Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı’nda da yaklaşık 500 kişinin Covid-19 önlemlerini protesto ettiği bildirildi.

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Yorumlar

son mohikan sevici

sıkıysa burada yapsınlar ...
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asim keskin

son mohikan sevici, baymisin bayanmisin bilmem. ama bildigim tek sey. Türk emniyetiyle alman emniyeti kiyaslanamayacak kadar farklidir. alman emniyetinin sifir göstericiye hic acimaz, kendisi devlettir, kimsede ona "sen benim kim oldugmu biliyormusun" diye cemkiremez cemkirirse dislerini kirar. türk polisi ise "benim kim oldugumu biliyormusn" yada "ben gazeteciyim" "vekilim" bana dokunamazsin diyen biri karsiysinda elleri ve ayaklari baglidir.
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