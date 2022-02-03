Hayaller Konan, gerçekler Eren

Fenerbahçe'de sol bek transferi için zaman daralıyor. Sarı-lacivertliler, Konan'ı ikna edemeyince Kasımpaşalı Eren Elmalı ile temasa geçti.

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kasıpaşa'dan Eren Elmalı ile görüşmelere başladığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bu sezon Kasımpaşa'da istikrarlı bir görüntü çizen Eren Elmalı için ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

Fildişi Sahilli Konan'ın transferinden imza parası nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertlilerin, Eren transferini bitirerek sol bek için alternatif üretmeye çalıştığı kaydedildi.

Eren Elmalı, bu sezon Kasımpaşa'da 21'i Süper Lig'de olmak üzere 23 maça çıktı ve toplam 2 asist üretti.

21 yaşındaki oyuncu 1,80 boyunda ve Kartalspor altyapısında yetişerek Kasımpaşa altyapısına 2018'de dahil olmuştu. Elmalı ayrıca Ümit Milli Takım'da da 4 kez forma giymişti.