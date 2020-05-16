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Havza’da cadde ve sokaklara sessizlik hakim

Havza’da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kalırken Havza Belediyesi tarafından çalışmalarına ara verilmeden devam edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:39:42 -
Havza’da cadde ve sokaklara sessizlik hakim

Havza’da dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kalırken Havza Belediyesi tarafından çalışmalarına ara verilmeden devam edildi.



Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sokakların boş kalması üzerine Çay ve Bahçelievler mahallelerinde ot ilaçlaması yapıldı. Zabıta Müdürü Erhan Demir’in de katıldığı denetimlerde ramazan pidesi satışı yapan araçlar denetlendi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlara evlerinde kaldıkları için teşekkür ederek, "Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için" dedi.

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