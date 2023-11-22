Havaların soğumasıyla birlikte aktarların 'grip' mesaisi başladı

Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek, gribal hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşların rağbet gösterdiği aktarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Havaların soğuması, nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların artış göstermesi, aktarlarda bulunan şifalı bitiklerin satışını diğer aylara göre biraz daha yükseltti.

Vatandaşlar gribal hastalıklardan korunmak ve bağışıklığını güçlendirmek için soluğu aktarlarda alırken aktarlar da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte işlerinin arttığını belirterek müşterileri için özel hazırladıkları bitkisel ürünleri sunuyor.

Havaların soğuması nedeniyle zencefil, zerdeçal, kuşburnu, ıhlamur çayı ve kış çayları başta olmak üzere diğer bitkisel ürünlere olan ilginin arttığı ifade ediliyor.

Bitki çayını hazırlamakla uğraşmak istemeyenler ise "atom" adı verilen preslenmiş küp şeker halindeki bitki çaylarına rağbet gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Grip, nezleler başlar başlamaz insanlar aktarlara koşuyor"

Havaların soğumaya başlamasıyla bağışıklığın düşmesi, nezle, grip gibi hastalıkların başladığını belirten Aktar Burak Aras, "Havalar soğur soğumaz; kırgınlıklar, grip, nezleler başlar başlamaz insanlar direkt aktarlara koşuyor. Aktarlarda en çok tercih edilen ürünler; zencefil, zerdeçal, tarçın başta olmak üzere hibiskus, kuşburnu, ıhlamur veya hazır halde olan kış çayları var. Bunların içerisinde limonu, portakalı olan bitkilerden karışım halde elde edilen kış çayları yoğun rağbet görüyor. Atom çayı diye bir ürün çıktı bu atom çaylarının özelliği bitki tozlanmış preslenmiş hali ve içerisine bir miktarda şeker var. Yoğun bir tadı var ve nezle, grip için artık insanlar doğala yönlenerek aynı zamanda tat olarak da keyif almak için bu çayları tercih ediyorlar. Atom çayı gibi nane limon gibi hem keyif verici hem bağışıklığı kuvvetlendirici hem de nezle ve gribe fayda sağlayan, önüne geçmeye çalışan ürünler talep görüyor." dedi.

Doğal antibiyotik: Propolis

Aras, "Antibiyotik olarak doğada bulunan en tesirli ve en saf halde bulunan propolisi tercih ediyoruz ve öneriyoruz. Propolis arı ürünlerinden bir tanesidir. En çok bilinen arı ürünlerinden bal, polen, arı sütü varken birde propolis var. Propolis muazzam bir antibiyotiktir; bağışıklık kuvvetlendirmek için daha çok tercih edilir. Propolisin farklı formatları var; saf, işlem görmemiş hali ve ekstrat hali var. Bağışıklığı kuvvetlendirir. 7'den 70'e herkes kullanır durumda. Özellikle kış aylarının başlamasıyla yoğun bir taleple kullanılıyor." şeklinde konuştu.

"Bağışıklık güçlü olursa hastalık çok etkilemeden gelip gidecektir"

Havaların soğumasıyla işlerinde bir hareketlilik olduğunu belirten Aktar Feyzi Tümay ise, "Bitkilerin insan vücudunda nasıl çalıştığını bilirsek öncelikle hasta olmadan kullanmak lazım. Bağışıklık güçlü olursa hastalık çok etkilemeden gelip gidecektir. Hasta olduktan sonra ise propolis ekstratı gibi enerji verici, bağışıklığı güçlendirecek bitkiler kullanılabilir. Biraz daha zamana ihtiyaç olur tabiki. Bal içerisine uygulanmış karışımlar, macunlar vardır; bunlar çok faydalıdır. Ekstratlar çok faydalıdır. Bunlar bağışıklığı güçlendirir hem de eğer vücutta özellikle boğazda vücut ve bakteri varsa bunların temizlenmesini sağlar." ifadelerini kullandı. (İLKHA)