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Gündem Havalar ısındı, orman yakgınları başladı: Bu yıl bari yangınlar canımızı sıkmasın
Gündem

Havalar ısındı, orman yakgınları başladı: Bu yıl bari yangınlar canımızı sıkmasın

Yeniakit Publisher
2024-04-03 15:08:00 -
Havalar ısındı, orman yakgınları başladı: Bu yıl bari yangınlar canımızı sıkmasın

Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

 

Sinop’ta meydana gelen orman yangınında 5 dönüm arazi zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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