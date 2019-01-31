Havadaki tehditler İHASAVAR’a talebi katlıyor
ASELSAN tarafından üretilen ve 2018’de yurt içinden ve yurt dışından müşterilerle imzalanan sözleşmeler kapsamında toplam 500 İHASAVAR teslimatı yapıldı.31 Ocak 2019 Perşembe 10:56
Son dönemde kötü niyetli ellerde birer silaha dönüşen drone ve mini insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlemler alınıyor. Bu çerçevede Ar-Ge çalışmalarına başlayan ASELSAN tarafından İHASAVAR sistemi üretildi. İHASAVAR’lar Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilmeye başlandı. 2018’de yurt içinden ve yurt dışından müşterilerle imzalanan sözleşmeler kapsamında 500 teslimat yapıldı. İHASAVAR Anti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri üslerin, devlet binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone ve mini İHA uçurulmasını aktif karıştırma uygulamasıyla engelleyerek koruma sağlıyor.
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