  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşin aslı ortaya çıktı! Operasyon çocuklarından şimdi de ‘satılık hastane’ yalanı Burası sanki Müslüman Türkiye değil de Yunanistan! CHP’nin kalesinde cami karşıtlığı Bakan Çiftçi'den APP Plaka ve Sokak Çeteleri uyarısı! 10 bin yeni polis geliyor: Plaka oyununa ve suç şebekelerine neşter vuruldu! Ne şiş yansın ne kebap! 'Öngörüsüz Ruşen'den fuhuşçuya istemeye istemeye tepki! Kodesteki şarlatandan pişkin mesajlar! Yolsuz Ekrem Silivri’den hadsizlik saçtı Siyonistlere İstanbul'da tokat gibi cevap! Yüz binlerce yürek Fatih'ten Beyazıt'a aktı: "Coğrafyamızda katil istemiyoruz!" MHP’li Akçay’dan Terörsüz Türkiye uyarısı: Aşırı talepler olursa..! CHP’nin ahlaksız trolleri fuhuşçu Özkan Yalım’a akıl verdi: ‘Otelde ne işin var, daire tutmak çok mu zordu’ Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var! ABD’ye kara operasyonu mesajı! ‘Adamlarımız sizi ateşe vermek için bekliyor'
Gündem Hava ulaşımına sağanak darbesi! İstanbul'da hava trafiği kilitlendi: 51 uçak rotayı değiştirdi
Gündem

Hava ulaşımına sağanak darbesi! İstanbul'da hava trafiği kilitlendi: 51 uçak rotayı değiştirdi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Hava ulaşımına sağanak darbesi! İstanbul'da hava trafiği kilitlendi: 51 uçak rotayı değiştirdi

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına, hava ulaşımında tam bir kaosa neden oldu. Görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar iniş yapamazken, yakıtı bitme noktasına gelen onlarca uçak çevre illere sığınmak zorunda kaldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini artıran yağış, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Uçuş trafiğinde yaşanan yoğunlukla birlikte yakıt kritiğine giren toplam 51 uçak başka havalimanlarına divert etti. Pegasus ve AJet'e ait 50 uçak ise İstanbul Havalimanı'na, 1 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

 

UÇUŞ İPTALLERİ YAŞANACAK

Bu arada Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MATKOM) tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart 2026 ile 30 Mart 2026 tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

 

AJET 51 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile sefer iptal etme kararı aldıklarını ifade eden AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır. Ayrıca yolcularımız uçuşlarının güncel durumunu, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23