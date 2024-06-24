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Gündem Hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı ilimizde yasak kararı!
Gündem

Hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı ilimizde yasak kararı!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 16:01:00 -
Hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı ilimizde yasak kararı!

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Sıcak havaların etkisini sürdürdüğü Türkiye ülkenin dört bir yanında anız ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklığının yüksek olması ve son günlerde meydana gelen yangınlar nedeniyle il sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İl sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara; mangal, semaver gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Şanlıurfa ili sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkında sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir. Alınan yasaklama kararlarına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz olarak denetim yapılacaktır. Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir”
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