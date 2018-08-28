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Hava kirliliği zekayı geriletiyor! 32 bin kişi üzerinde denendi

Gelişen dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen hava kirliliği ile ilgili şok bir sonuç tespit edildi. Çinli bilim adamlarının, 32 bin kişi üzerinde yaptığı testlerde hava kirliliğinin zekayı gerilettiği ortaya çıktı.

28 Ağustos 2018 Salı 16:43
Hava kirliliği zekayı geriletiyor! 32 bin kişi üzerinde denendi

Çinli bilim adamları daha önce ciğerlere zarar verdiği ve insan ömrünün kısalmasına neden olduğu bilinen hava kirliliğinin, insan beynine etkisi üzerine yaptıkları bir araştırmada, hava kirliliğinin, beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerini gerilettiğini ortaya çıkardı.

Bilim adamları, Çin genelinde hava kirliliğinin yoğun olduğu 86 kentten 25'li yaşlarda 32 bin kadın ve erkek üzerinde yaptıkları testlerde, deneklerin 24 standart matematik ve 34 kelime tanımaya dayalı soruya cevap vermesini istedi.

HAVA KİRLİLİĞİ ARTTIKÇA DOĞRU CEVAP SAYISI AZALDI

Deneklerin verdikleri cevapların doğruluk oranları ile yaşadıkları şehirlerdeki hava kirliliğinin 2010-2014 yılları arasındaki yoğunluğunu inceleyen bilim adamları, hava kirliliğinin yoğunluğu arttıkça testlerdeki doğru cevapların azaldığını tespit etti.

Test puanlarında deneklerin kelimeye dayalı sorularda matematik sorularından daha az doğru cevap verdiğine dikkat çekilerek hava kirliliği olan şehirlerde yaşayanların ilerleyen yaşlarda Alzheimer riskine yakalanma riski taşıdığı bildirildi.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 16:43
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