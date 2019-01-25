Hatipoğlu suskunluğunu bozdu! Hazımsızlara sert çıktı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, akademik kariyerine rağmen atama kararını hazmedemeyen kesime çok sert cevap verdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kendisine yönelik eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi. Hatipoğlu, "Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım." dedi. Hatipoğlu şunları yazdı: "Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım. Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O'nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim" İşte Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımı:

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