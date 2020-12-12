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Aktüel Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
Aktüel

Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:07:43 -
Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polisten kaçarken yanlarındaki uyuşturucu hapları araçtan atan 2 şüpheli yakalandı.

Dumlupınar Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam etti.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçtan atılan poşette, 950 captagon hap ele geçirildi.

Araçtaki B.F. ve V.Ü. gözaltına alındı, otomobil plakasına 788 lira trafik cezası uygulandı.

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