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Gündem Hatay'da korku dolu anlar kamera kayıtlarına yansıdı!
Gündem

Hatay'da korku dolu anlar kamera kayıtlarına yansıdı!

Yeniakit Publisher
2023-05-07 15:13:00 -

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem hem güvenlik kameralarına hem de bir çocuğun telefonla çektiği görüntüye yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Hatay genelinde ve Adana ile Osmaniye'nin de bazı ilçelerinden hissedildiği.

Deprem anları Erzin, Kırıkhan ve Payas ilçelerinde güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzin'deki bir kasapta depreme yakalanan çalışanlarla müşterilerin kaçışma anı görüntülere yansıdı. Kırıkhan ilçesinde de bir kuruma ait güvenlik kamerasına sarsıntının şiddetini gösteren görüntüler yansıdı. Payas'da ise dışarda oturan iki şahsın kaçışması yer aldı.

Öte yandan, Dörtyol ilçesinde cep telefonu ile müzik dinleyip kayıt yapan Medya Demir de deprem anlarını kaydederek, ailesini uyarıp mutfaktan çıkarttı.

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