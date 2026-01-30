Hatay'da film sahnelerini aratmayan kaza! 8 araca çarpıp durdu

  • İSTANBUL
Hatay’ın Belen ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, park halindeki 8 araca çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki 8 araca çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.

Belen-İskenderun kara yolunun Halilbey Mahallesi mevkisinde ilerleyen 16 AGE 109 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki 8 araca çarparak durabilen tırın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

