  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da bisikletliler trafik kazalarına dikkat çekmek için eylem yaptı
Aktüel

Hatay'da bisikletliler trafik kazalarına dikkat çekmek için eylem yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:14:17 -
Hatay'da bisikletliler trafik kazalarına dikkat çekmek için eylem yaptı

HATAY (AA) - Hatay'da bisikletiler, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaptı.

Hatay Bisiklet Derneği, Antakya Bisikletli Doğa Gezginleri ve Samandağ Bisiklet Kulübü üyesi bir grup, Defne-Samandağ kara yolu üzeri Güneysöğüt Mahallesi'nde 20 Ekim'de bir otomobilin bisikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Yorgun'u kaza yerinde andı.

Grup, ilk olarak Yorgun'un (28), kaza geçirdiği yere fotoğrafını koyarak karanfil bıraktı.

Daha sonra bisikletliler kara yolu üzerinde seyir halindeki araçları yavaşlatarak sürücülere " Kornaya değil, frene bas", " Bisikletime çarparsan ölürüm", " Bisikletli ölümler son bulsun", "Sadece araç senin, yol hepimizin" ve "Kaportamız bedenimiz" yazılı dövizler gösterip yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çalıştı.

Antakya Bisikletli Doğa Gezginleri Grup Başkanı Aydın Kılıç, gazetecilere son yıllarda bisiklete olan ilgi kadar can kayıplarının da arttığını söyledi.

Son 2 yılda 260'a yakın bisikletli ölümün gerçekleştiğini belirten Kılıç, bu kazaların çoğunun araçların bisikletlilere arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini savundu.

Kılıç, bisiklet sürücülerinin trafikte hakları olduğunu, sürücülerin bu konuda bilgilendirilmesini, denetimin artırılmasını, güvenli yol şeritlerinin ve bisiklet yollarının yapılmasını istedi.

Eyleme, kazada hayatını kaybeden Yorgun'un annesi Hediye Yorgun da katıldı. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler
Gündem

Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Cemevi'ni kullanan Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etti.

Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor
Ekonomi

Fatih Erbakan, dolardaki artışı değerlendirdi: Türkiye'de devalüasyon yaşanıyor

Partisinin il başkanları ile genel merkez binasında biraraya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gündeme ilişkin aç..
Hamdiye Soylu kimdir, nerelidir?
Biyografi

Hamdiye Soylu kimdir, nerelidir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'ya yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Peki, Hamdiye Soylu kaç kimdir, ne..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay