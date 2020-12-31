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Aktüel Hatay'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
Aktüel

Hatay'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:58:10 -
Hatay'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde H.A'ya ait evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Ev sahibi H.A. hakkında "kumar oynamaya mekan ayarlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 kişiye ise Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

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