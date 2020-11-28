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Aktüel Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı
Aktüel

Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:06:48 -
Hatay'da askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömen zanlı yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, askeri yasak bölgedeki tarlasında toprağa gömülü 3 kilo 368 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A'nın Hacıpaşa Mahallesi'nde bulunan 1. derece askeri yasak bölgedeki tarlasına uyuşturucu gömdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, tarlada yaptığı aramada toprağa gömülü halde satışa hazır 3 kilo 368 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.A, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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