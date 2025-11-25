  • İSTANBUL
Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı: İnsan kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir tırın dorsesinde, ülkeye yasadışı yollarla giren 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktuğu tespit edilen 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, Antakya-Belen kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tırda yapılan detaylı aramada, dorse kısmında saklanmış vaziyette 16 kişi bulundu.

 

16 KAÇAK GÖÇMEN GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Yapılan kontrollerde yakalanan 16 kişinin, Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenler olduğu belirlendi.

Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yasal işlemlerin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

İNSAN KAÇAKÇILARI TUTUKLANDI

Öte yandan, yakalanan kaçak göçmenleri yurda soktuğu belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

