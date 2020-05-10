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Aktüel

Hatay'da 102 yaşındaki kadına Anneler Günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:20:17 -
Hatay'da 102 yaşındaki kadına Anneler Günü sürprizi

HATAY (AA) - Hatay'da, Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında 102 yaşındaki Ayşe Kahriman'a Anneler Günü sürprizi yapıldı.

Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, beraberindeki heyetle Esentepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Kahriman'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Burada konuşan Tetikoğlu, projenin 81 ilde hayata geçirildiğini belirterek, bugün tüm ilçelerdeki 100 yaş üstü annelerin ziyaret edildiğini ve onların taleplerinin dinlendiğini söyledi.

Anneler Günü vesilesiyle büyükleri ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Tetikoğlu, "Burada Ayşe annemizle beraber olmaktan çok mutluyuz. Kendilerine küçük bir hediye takdimimiz olacak ve aynı zamanda sayın İçişleri Bakanımızın mektubunu vereceğiz." dedi.

Tetikoğlu, konuşmasının ardından bir süre sohbet ettiği Kahriman'a hediye sundu.

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