Hatay'a giden sanatçı Yenilmez'ten kapak üstüne kapak!

Ahmet Yenilmez, deprem bölgesi Hatay'a gitti. Sabah'a konuşan Ahmet Yenilmez, "Allah şahidimdir ki devletimiz olağanüstü bir şekilde canla başla çalışıyor. Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı, bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum; mensubu olduğum devletimle gurur duydum" açıklamasında bulundu. Akşam'a göre; Sanatçı Ahmet Yenilmez, deprem bölgesi Hatay'a gitti. Depremzedeler ile bir araya gelen Hulusi Akar, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ne de gitti ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile görüştü. Ahmet Yenilmez Sabah'a yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

"Çalışmalara engel olmamak ve kalabalık etmemek için, günlerdir gözüm yaşlı televizyon başında dua ediyordum. Bugün Hatay'a geldik yapımcı Murat Işılak ile birlikte... Böyle bir manzara ancak 500 yılda bir yaşanır. Allah şahidimdir ki devletimiz olağanüstü bir şekilde canla başla çalışıyor. Devletimiz, moral, motivasyon, hizmet olarak çok organize ve başarılı, bunu buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz."

"Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum; mensubu olduğum devletimle gurur duydum. Siyasi bir söylemle bu cümleleri söylemiyorum. Allah'a hamd olsun şu an Hatay'da ve deprem afetinin yaşandığı diğer illerimizde aç kimse yok, açıkta kimse yok... Burada yapılan hizmeti görmeyip hep bardağın boş tarafını görenler bunun hesabını kendi vicdanlarına veremeyeceklerdir."