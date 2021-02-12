Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Eczane Teknikeri, Radyoloji Teknikeri, Patoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Anestezi Teknikeri, Radyoloji Teknikeri pozisyonlarına başvuracak adaylar 15 gün içinde üniversitenin web sayfası (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanarak müracatta bulunmaları gerekiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvurular ise kabul edilmiyor.

Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için 2020/KPSS P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacak ve atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecek.

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