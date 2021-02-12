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Ekonomi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 12:43:00 -
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Eczane Teknikeri, Radyoloji Teknikeri, Patoloji Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Anestezi Teknikeri, Radyoloji Teknikeri pozisyonlarına başvuracak adaylar 15 gün içinde üniversitenin web sayfası  (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanarak müracatta bulunmaları gerekiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvurular ise kabul edilmiyor.

Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için 2020/KPSS P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacak ve atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi  itibariyle  en  geç  10  (on)  iş  günü  içerisinde  (www.hmku.edu.tr  /  www.mku.edu.tr)  web adresinde ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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