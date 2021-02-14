  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hatasını kabul etti! Türkiye beklentisini yükselttiler
Ekonomi

Hatasını kabul etti! Türkiye beklentisini yükselttiler

JP Morgan, Türkiye’nin 2020 ekonomik büyüme tahminini %1,1’den %1,9’a, 2021 büyüme tahminini ise %3,3’ten %4,6’ya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:23:00 -
Hatasını kabul etti! Türkiye beklentisini yükselttiler

Türkiye’nin zorlu pandemi yılında ekonomisini tam kapatmayarak gösterdiği direnç, 2020’yi büyümeyle kapatmasını sağladı. Üretim ve hızlı lojistik ile öne çıkan Türkiye’ye yönelen ilgi, geçen yıl üretim çarkının durmadan dönmesini beraberinde getirdi. Cuma günü açıklanan Aralık 2020 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksinin 144,5 ile rekor seviyeye çıkması, dördüncü çeyrek büyümesinin güçlü olacağını gösterdi.

Önceki günkü bu açıklamanın ardından uluslararası kuruluşlar Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldı. ABD merkezli çokuluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketi JP Morgan; 2020, 2021 için Türkiye’nin büyüme oranı beklentisini yükseltti. Türkiye’nin 2020 ekonomik büyüme tahminini% 1,1’den% 1,9’a revize eden JP Morgan, 2021 büyüme tahminini ise %3,3’ten %4,6’ya çıkardı.

Firmanın yayınladığı bir raporda, tecrit gibi kontrol önlemlerine rağmen iç talebin 2020’nin dördüncü çeyreğinde oldukça dirençli olduğu ifade edildi. Raporda, “Türkiye’nin büyümesi, Türk özel sektörünün sağlamlığını ve esnekliğini yansıtan ‘her zaman yukarı yönlü sürprizleri gösteriyor” denildi.

Türkiye’nin önceki yıllardaki krizlerle başa çıkma deneyiminin altını çizen raporda, yeni koronavirüs pandemisinde Türkiye’nin benzerlerini geride bırakmasının şaşırtıcı olmadığını vurguladı. Bu performansın ana nedenlerinden birinin, geçen yılın ilk yarısında hükümetin önderliğindeki devasa kredi büyümesi olduğunu ve ekonominin pandemiden kurtulmasına destek olduğunu belirtti. Raporda ayrıca, turizm sektörünün performansına ve aşılama sürecine ilişkin daha umut verici beklentiler göz önüne alındığında, ekonominin bu yıl daha yüksek büyüme görebileceğinin altı çizildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçüldü. Hazirandan itibaren tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte üçüncü çeyrekte yüzde 6,7’lik büyüme yakalayan Türkiye ekonomisinin son çeyrekte de güçlü bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin büyüme rakamının TÜİK tarafındran 1 Mart 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor. Türkiye’nin 2020’yi büyüme ile kapatan birkaç ülkeden biri olması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' kararı
Gündem

Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi’ndeki cenazesine katılacak.
Hadi Özışık korkarak geri adım attı! Prof. Boynukalın sözlerinin arkasında durarak ders üzerine ders verdi
Gündem

Hadi Özışık korkarak geri adım attı! Prof. Boynukalın sözlerinin arkasında durarak ders üzerine ders verdi

Seviyesiz bir uslüpla İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı hedef alan Hadi Özışık'a tepki yağarken, Özışık geri adım atarak videosunu ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay