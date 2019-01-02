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Hatalı park eden lüks otomobile polis aracı çarptı! 2 polis yaralı

Ankara Cinnah Caddesi'nde hatalı park edilen lüks bir otomobile polis aracının arkadan çarpması sonucu iki emniyet personeli yaralandı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:22
Hatalı park eden lüks otomobile polis aracı çarptı! 2 polis yaralı

Ankara'da hatalı park edilen otomobile çarpan polis aracındaki 2 emniyet personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cinnah Caddesi'nde hatalı park edilen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HK 144 plakalı otomobile, polis aracı arkadan çarptı.

Memurlar hastaneye kaldırıldı

Kazada Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen 2 polis memuru yaralandı.

Yaralanan polis memurları 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:22
  1. Ankara
  2. polis aracı
  3. Cinnah Caddesi
  4. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü
  5. 112 Acil Servis

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