Hastasından “bıçak parası” isteyen Prof'a 10 yıl hapis talebi

Bursa’da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL istediği iddiasıyla tutuklanan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında Bursa Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Türk’e, ‘irtikap’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcılık, eylül ayında, hasta yakınının şikayeti üzerine, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde görevli Türk hakkında soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, seri numaraları belirlenen paraları aldığı belirtilen doktoru yakaladı.

29 yıllık doktor inkar etti

Sorgusu sonrası, adliyeye çıkartılan Türk, savcılıkla 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, “Ben, 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum” dedi. Türk, tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Türk hakkında, Bursa 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘irtikap’ suçundan beş ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.