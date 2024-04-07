Hastane randevu sistemini kilitleyenlere farklı tarife! Türkiye’de bedava Fransa’da 5 euro

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında gazetecilere konuştu. MHRS ile ilgili sorunlar olduğunu kaydeden Koca, "Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Bunlara da bakılıyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde, geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastalarımız, 500 bin MHRS üzerinden randevu ile gelen hastalarımız. 500 bin kişi sadece randevu ile bakılmış oluyor." dedi. Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon kişi olduğunu vurgulayan Koca, "Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi var. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Fransa'da para cezası uygulanacak

Fransa da randevusuna gelmeyenlerden şikayetçi. Ülkede her yıl ortalama 20 milyon kişinin randevusuna gelmediği ve başkasının hakkını elinden aldığı kaydedildi. Buna göre ülkedeki randevu sistemindeki sorunun çözümü için ceza sistemi geliyor. Randevu alıp muayeneye gitmeyenler nedeniyle yaşanan yoğunluk sistemi zorlarken hükümet randevuyu iptal etmeyene 5 euro ceza getiriyor. Tavşan Vergisi adı verilen bu uygulamada randevusunu 24 saat önceden iptal etmeyen Fransızlar 5 euro ceza ödeyecek.

Türkiye'deki ceza göz korkutmalı

Türkiye'de sorumsuzca davranıp randevusunu iptal etmediği halde hastaneye gitmeyenlere 2 hafta yeni randevu verilmiyor. Ancak bu cezanın yetersiz kaldığı görülüyor. Keza halen yılda milyonlarca kişi randevusuna gitmiyor. Bu durumda Fransa'da olduğu gibi daha somut cezaların söz konusu probleme çözüm olabileceği düşünülüyor.