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Gündem Hasankeyf Barajı'nda acı son: Genç kadının cansız bedeni çıkarıldı!
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Hasankeyf Barajı'nda acı son: Genç kadının cansız bedeni çıkarıldı!

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Hasankeyf Barajı'nda acı son: Genç kadının cansız bedeni çıkarıldı!

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj Gölü havzasında bir kadının cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Hasankeyf ilçesinde Zeynel Bey Türbesi yakınlarında bulunan Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. Suda hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada sudan çıkarılan kişinin Lale Uluç olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Lale Uluç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın boğulma sonucu meydana gelip gelmediğinin yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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