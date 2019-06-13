0553 313 94 23

Hasan Özer, NK Celik Zenica’da

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın yardımcılığını yapan antrenör Hasan Özer yeni sezonda Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica takımının Teknik Direktörü oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:36
Hasan Özer, NK Celik Zenica’da

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın yardımcılığını yapan antrenör Hasan Özer yeni sezonda Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica takımının Teknik Direktörü oldu.


Bosna HersekPremijer Liga 1.Lig ekiplerinden NK Celik Zenica takımı Cihat Arslan’dan boşan Teknik Direktörlük koltuğunda Hasan Özer’i getirdi. Chirstoph Daum,Vedat Özsoylu, İbrahim Üzülmez ve son olarak Hikmet Karaman’ın yardımcılığını yapan Hasan Özer ilk kez Teknik Direktör olarak görev yapacak.


Hasan Özer, geçtiğimiz günlerde Bosno Hersek’e giderek yeni kulübü ile resmi sözleşmeye imza attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzümoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü oldu
    1. Üzümoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürü oldu
    2. Hırsızlık suçundan aranan şahıs..
    3. Rusya'nın uluslararası rezervleri 500..
    4. Kanser hastası küçük Elif Esma'ya..
    5. Sollamak istediği araca çarptı: 4..
    6. Seyir halindeki araçtan açılan ateşle..
    7. Tezhip sergisi "Müzeyyen"..
    8. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    9. Eyüpsultan’da biyolojik yöntemlerle..
    10. Nevşehir Belediyespor’da Sportif..
    11. Irmakta telef olan ineğine sarılıp..
    12. Turkcell'in "Zeka Gücü Projesi"
    13. Hasan Özer, NK Celik Zenica’da
    14. 'İmamoğlu kazanırsa İSPARK HDP'ye..
    15. Develi Belediyesi’nin kırsal..
    16. HDP'li belediyeler, LGBT'li..
    17. Bakan Yardımcısı Er: "İnşallah..
    18. Erdek’li sporcularından Müdür..
    19. Burkay: “İşimiz Türkiye, gücümüz Bursa”
    20. Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı:..
    21. Hırsızlar yakalanmamak için..
    22. Yıldırım, Sancaktepe'de esnaf..
    23. "Umman Körfezi'ndeki saldırı BAE ve..
    24. İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık..
    25. Sahte polise dilenci kılığında..
    26. TEPSAM Başkanı Yıldırım:
    27. Tatvan Belediyesinden temizlik..
    28. Canlı yayında gözaltını 2 milyon izledi
    29. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:
    30. Seçer, Çocuk İşçiliği İle Mücadele..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu