Hasan Özer, NK Celik Zenica’da İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın yardımcılığını yapan antrenör Hasan Özer yeni sezonda Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica takımının Teknik Direktörü oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın yardımcılığını yapan antrenör Hasan Özer yeni sezonda Bosna Hersek takımlarından NK Celik Zenica takımının Teknik Direktörü oldu.

Bosna HersekPremijer Liga 1.Lig ekiplerinden NK Celik Zenica takımı Cihat Arslan’dan boşan Teknik Direktörlük koltuğunda Hasan Özer’i getirdi. Chirstoph Daum,Vedat Özsoylu, İbrahim Üzülmez ve son olarak Hikmet Karaman’ın yardımcılığını yapan Hasan Özer ilk kez Teknik Direktör olarak görev yapacak.

Hasan Özer, geçtiğimiz günlerde Bosno Hersek’e giderek yeni kulübü ile resmi sözleşmeye imza attı.

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