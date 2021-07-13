Hasan Cevher’in öldürülme sebebi nedir? Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher neden vuruldu?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev, başında silahlı saldırıya uğradı. Makamındayken, ekibinde yer alan bir polis memurunun ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden ve Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olduğu öğrenilen Hasan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

Hasan Cevher’in öldürülme sebebi nedir?

Alınan bilgilere göre Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, bir kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan olay sonrasında Çulcu, kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş etti. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.