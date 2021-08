Harvard'a Ateist papaz

Münübe Yılmaz

Din adamı yetiştirme misyonuyla kurulan Harvard Üniversitesi tarihinde ilk defa ateist birini baş papaz yaptı. 2005'ten beri Harvard'da "hümanist papaz" olarak görev yapan Greg Epstein, birçok inanç ve mezhebi temsil eden 30'dan fazla üye tarafından papazlar organizasyonunun başkanı olarak seçildi. Yaklaşık 20 yıldır papazlık yapan ve Hem Harvard hem de MIT'de aktif bir rol üstlenen Epstein'ın dikkat çeken özelliği ise dindar ailelerde yetişen mültecilere ilgi duyması. Ailesi dindar olup, dinin daha ılımlı bir formunu arayan üniversite gençleri ile çalıştığı bilinen Epstein'ın üniversitenin baş papazı olarak seçilmesi ise akıllara hümanizmin kullanılarak mültecilere karşı herhangi bir misyonerlik faaliyetinin yürütülme ihtimalini getiriyor. Epstein aynı zamanda Good Without God (Tanrısız daha iyi), What a Bıllion Nonreligious People Do Believe? (Dinsiz Bir Milyar İnsan Neye İnanıyor) isimli kitaplarının yazarı ve dinden kaynaklı düşmanlığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı sözde hümanist bir yaklaşımı savunuyor.