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Hareketsizliğin psikolojiye olumsuzetkisi var mı?

Avustralyalı bilim adamlarına göre, uzun süre aynı pozisyonda kalmanın kaygıya neden olabileceğini ifade etti. Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, hareketsizliğin sadece beden değil ruh sağlığını da etkileyebildiğini söyledi. Bilim adamları, hareketsizlik ve kaygı durumunu konu alan, toplamda 13 bin 470 kişinin katıldığı 9 araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
Hareketsizliğin psikolojiye olumsuzetkisi var mı?

HAREKETSİZLİK VE PSİKOLOJİ

Saatlerce televizyon ya da bilgisayar ekranı karşısında oturmanın uyku bozukluklarına yol açarak metabolizmayı olumsuz yönde etkilediğini belirten bilim adamları ayrıca "tembelliğin" halk arasına karışmayı önlediği ve kaygı bozukluğu gibi ruhsal sorunlara zemin hazırlayabildiği sonucuna vardı. Ayrıca bilim adamları, hareketsiz kalınan süre ne kadar uzunsa kaygı riskinin de o kadar arttığını vurguladı. Araştırmanın sonuçları "BMC Public Health" dergisinde yayımlandı.

Daha önce yapılan araştırmalar hareketsizliğin diyabet, obezite gibi birçok kronik hastalığa yol açtığını ortaya koymuştu. Amerikalı bilim adamlarının bir araştırması da 3 saatlik zaman diliminde her saat 5 dakika yürümenin kan dolaşımını ve tansiyonu olumlu yönde etkilediğini göstermişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), formu ve sağlığı korumak için günde 10 bin adım atılmasını önerdi.

Araştırmalara göre, düzenli spor yapmak meme kanseri riskini yüzde 39, bağırsak kanseri riskini yüzde 26, diyabet riskini yüzde 34 azalttığını göstermişti.

DSÖ'nün ya­yım­la­dı­ğı Fi­zik­sel Ak­ti­vi­te Ra­po­ru­'n­a göre, ha­re­ket­siz ya­şa­m, yüksek tansiyon, sigara ve diyabetten sonra ölüme yol açan 4. etken.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
  1. psikoloji
  2. hareketsizlik
  3. sağlık
  4. DSÖ

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