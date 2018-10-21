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Hareketsiz kalmayın!

Hemen herkes hayatının bir bölümünde kabızlıktan yakınır.

21 Ekim 2018 Pazar 16:43
Hareketsiz kalmayın!

Pek çok kişi bağırsak hareketleri tamamen normal olsa da kendilerinde kabızlık bulunduğunu sanmaktadır.

● Kabızlığın en yaygın sebebi alınan gıdalardaki eksiklikler ve hareketsiz bir hayat sürmektir.

● İlaçlar, müshillerin yanlış kullanımı, irritable bağırsak hastalığı gibi bazı bağırsak hastalıkları kabızlığın sık rastlanan sebepleridir.

● Basit bir tıbbi anlatım ve fizik muayene, teşhis ve nasıl bir önlem alınması gerektiğini belirlemede genellikle yeterlidir.

● Çoğu olayda dengeli ve liften zengin gıdalarla beslenmek; bol sıvı almak, düzenli egzersiz yapmak şikayetlerin geçmesi için yeterlidir.

● Bağırsak alışkanlıklarının zaman zaman değişiklik göstermesi normaldir. Ancak belirgin ve uzun süren bağırsak alışkanlığı değişikliklerinde hekime başvurmak gereklidir.

● Müshil kullanımı ancak bazı hastalarda ve belirli bir süre kullanmak için gereklidir.

Kullanımda değişik biçimlerde (toz, hap, şurup, ciklet) ve değişik muhtevalı (kitle oluşturucu, uyarıcı, tuzlu) pek çok müshil bulunmaktadır. Uzun süreli müshil kullanımı, bağırsak alışkanlığını değiştireceğinden bağımlılık yapar. Müshil bağımlılığı oluşan hastalarda müshillerin kullanımına yavaş yavaş son verilmelidir.

Erik ve kayısı marmelatı

Kabızlıkta diyet; sulu ve posalı olmalıdır. Kabızlık yakınmalarında, sabah kahvaltı etmeden erik ve kayısıdan yapılmış marmelattan bir kaşık alınarak üzerine su içilmesi ve biraz fiziksel hareket yapılması barsak hareketlerini arttırır. Yine erik ve kayısı kompostoları, kuru baklagil yemekleri, tam buğday unundan yapılmış ekmek ve tahıl ürünleri, bol sebze ve meyve kabızlıktan yakınması olanların diyetinde fazla yer almalıdır. Yemeklerde yeterince zeytinyağı bulunması da kabızlığın önlenmesinde yararlıdır..

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:43
  1. hareketsizlik
  2. kabızlık

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