Dünya Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'da askeri havaalanları, radyo ve elektronik istihbarat merkezi, 'Olha' çok namlulu roketatar sistemi için füze deposu, insansız hava araçları (İHA) montaj ve depolama atölyelerine yönelik grup şeklinde saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

