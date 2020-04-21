Hareketli dakikalar! ABD uçağı S-400'lere yaklaştı

ABD Hava Kuvvetlerine (USAF) ait RC-135W keşif uçağı, Rusya'nın Kırım topraklarını ilhak ettikten sonra bölgeye yerleştirmiş olduğu S-400 Triumf Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS) bataryalarına, yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta uçuş gerçekleştirdi.

Sinop'un kuzeyinde gerçekleşti

Elektromanyetik spektrum boyunca sinyal algılama, tanımlama ve coğrafi konumlandırma yeteneği sağlayan bütünleşik sensör paketine ve elde edilen verileri harekat merkezine iletme yeteneği sağlayan iletişim paketine sahip olan RC-135W'nin, Sinop'un hemen kuzeyinde gerçekleşen olay esnasında S-400 Triumf sisteminin radar verilerinin gizliliği konusunda bir tehlike oluşturup oluşturmadığı ise merak konusu. Radar verileri, hava savunma sistemleri için kritik öneme haiz.

Azami menzili 6.500 kilometre, seyir hızı 800+ km/sa ve irtifa tavanı 50.000 feet olan RC-135W uçağı, görev gereksinimlerine bağlı olarak üçü elektronik harp (EW) subayından oluşan en az 14 istihbarat operatörü ve dört uçuş mürettebatı ile görev yapabiliyor.

Kaynak: Savunma sanayist