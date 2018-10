Hanımlar bu test sizler için

Sofranın başına geçtiğinizde acaba ne kadar sağlıklı besleniyorsunuz? Testi yapın ve sonuçta beslenme düzeninizi değiştirmeniz gerekiyorsa hemen harekete geçin.

C vitamini

Günde en az iki kere taze meyve yer misiniz? (Hayır)

Her gün taze sebze yer misiniz? (Hayır)

Sebze ve meyveleri, pişmiş ya da konserve mi yersiniz? (Evet)

Sigara içer misiniz? (Evet)

SONUÇ:

3 sorudan fazlasına parantez içinde yer alan cevabı verdiyseniz, yeterince C vitamini almıyorsunuz. C vitamini bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir rol oynar. Narenciye, kivi, çiğ brokoli ve sivri biber C vitamini deposudur.

Kalsiyum

Her gün çeyrek litre süt içer, peynir yer misiniz? (Hayır)

Haftada iki gün yoğurt yer misiniz? (Hayır)

Peyniri eritip yemeklerde kullanır mısınız? (Hayır)

Kolalı içeceklerden sakınır mısınız? (Hayır)

Günde altı fincan kahve, dört bardak çay içer misiniz? (Hayır)

Her gün taze sebze yer misiniz? (Hayır)

Kalsiyum bakımından zengin su içer misiniz? (Hayır)

SONUÇ

4'ün üzerinde hayır dediyseniz kalsiyum açısından sorunlarınız var. Kalsiyum kemikler için en temel mineraldir. Dengede tutulması kadınlarda menopoz sonrası gözlenen osteoporozu önler. Süt, yoğurt ve peynir kalsiyum bakımından zengindir.



Kolesterol

Her gün et yer misiniz? (Evet)

Tercihiniz kızartma mı? (Evet)

Her gün salam ve benzeri etler yer misiniz? (Evet)

Haşlanmış patates ve sebze yemeklerini az mı yersiniz? (Evet)

Haftada üç gün tatlı, patates kızartması yer misiniz? (Evet)

Her gün peynir yer misiniz? (Evet)

Haftada bir gün fast food tarzı yer misiniz? (Evet)

Sakatat yer misiniz? (Evet)

Haftada üç gün salata yer misiniz? (Evet)

Her 15 günde bir balık yer misiniz? (Evet)

Haftada 5 yumurtayı aşar mısınız? (Evet)

SONUÇ

Eğer 7'den çok evet cevabı verdiyseniz, vücudunuz fazla miktarda kolesterol depoluyor. Kolesterol, hem yağ metabolizmasını yükseltir, hem de damarlar için tehlikelidir.

İyot

Düzenli olarak iyotlu tuz kullanır mısınız? (Hayır)

İyotlu tuz içeren ürünler alır mısınız? (Hayır)

Haftada en az bir kere deniz ürünü yer misiniz? (Hayır)

SONUÇ

İki sorudan fazla hayır cevabı verdiyseniz yeterli iyot almıyorsunuz. İyot yetersizliği, guatra neden olur. Yeterince iyod almayanlar, iyotlu tuz kullanmalı ya da bol balık yemelidir.

Demir

Yetişkin bir kadın mısınız? (Evet)

Sporla uğraşır mısınız? (Evet)

Yalnız meyve mi yersiniz? (Evet)

Sebzeyi az mı yersiniz? (Evet)

Haftada bir balık yersiniz? (Evet)

Yalnız et mi yersiniz? (Evet)

Favoriniz ıspanak mı? (Evet)

Günde dört bardaktan çok çay-kahve içer misiniz? (Evet)

SONUÇ

6'dan çok soruya evet dediyseniz demir açısından yetersizsiniz. Demir eksikliği anemiye sebep olur.



Belirtileri, solgunluk, yorgunluk ve iştahsızlıktır. Çok çay ve kahve içmek, fazla miktarda ıspanak da demir eksikliğine yol açar..

Lifler

Haftada üç kez pilav ya da makarna yer misiniz? (Hayır)

Haftada en az iki kere bakliyat yer misiniz? (Hayır)

Günde iki porsiyon taze meyve yer misiniz? (Hayır)

Günde üç porsiyon taze sebze yer misiniz? (Hayır)

Sıkça kuruyemiş yer misiniz? (Hayır)

Sıkça sebze yer misiniz? (Hayır)

SONUÇ

4'ün üzerinde hayır dediyseniz lifli besinleri daha çok yiyin. Çünkü bunlar bağırsağın düzenli çalışmasında etkilidir. Kabızlığı da çözer.