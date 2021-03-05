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Gündem Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?
Gündem

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

Kabine toplantısı sonrası kontrollü normalleşme adımları atıldı. Buna göre, vaka sayılarına göre iller dört gruba ayrıldı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusunda atılacak adımlar merakla beklenirken, kabine toplantısı ile bu konuda yeni gelişmeler yaşandı. Son kabine toplantısından sonra yapılan açıklamalara göre, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı belirlenen illerde kaldırıldı. Peki hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:50:00 - 2021-03-05 15:51:17
Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

İçişleri Bakanlığının, valiliklere gönderdiği "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelgesi doğrultusunda İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi de kontrollü normalleşme dönemine ilişkin alınan kararları duyurdu. 

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeye göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde kaldırıldı. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat illeri için 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa devam ediyor?

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon illerinde ise yasak devam ediyor.

Türkiye’nin korona risk haritası

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

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