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Oruç Hangi camilerde hatimle teravih kılınıyor? Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri?
Oruç

Hangi camilerde hatimle teravih kılınıyor? Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri?

İstanbul'da hatimle teravih kılınacak camiler hangileri, nerede? Hatimle teravih kılınan camiler 2022 merak ediliyor. Hatimle teravih namazı kılınan camiler neresi 2022? Hangi camilerde hatimle teravih kılınacak? soruları 1 Nisan Cuma akşamı kılınmaya başlanılacak olan teravih namazı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Diyanet ramazan ayı öncesinde, hatimle teravih namazı kılınacak camiler belirlendi. Hangi camilerde hatimle teravih kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir hangi camilerde teravih namazı hatimle kılınacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:29:00 - 2022-04-01 15:34:55
Hangi camilerde hatimle teravih kılınıyor? Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri?

Hangi camilerde hatimle teravih kılınıyor? Ramazan ayının ilk teravihi bugün ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. Ramazan ayının başlıyor olması nedeniyle teravih namazı saatleri de bir hayli merak ediliyor. Korona nedeniyle iİki yıl aradan sonra ilk kez camilerde cemaatle teravih namazları kılınacak. İki yılın hasretinin sona erecek olması nedeniyle camiler teravih namazı için dolup taşacak. Teravih namazı kılacak vatandaşlar bir yandan teravih saatleri sorgulanıırken, diğer yandan da hatimle teravih namazı kılınacak camiler araştırılıyor. Peki Hangi camilerde hatimle teravih kılınıyor? Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi.

Hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi (istanbul)

Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY TATBİKAT C.

Fatih      HACI HAMZA C.

Fatih      YUSUF ŞUCAATTİN C.

Ataşehir              BAĞLARİÇİ C.

Üsküdar              ÖMER ÖZTÜRK C.

Ümraniye           AHİ EVRAN MESCİDİ

Şişli        MECİDİYEKÖY TEVFİKAĞAZADE C.

Eyüpsultan         PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Eyüpsultan         PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Fatih      HOCA ÜVEYZ C.

Silivri     ABDULLAH ALİYE CAN C.

Fatih      ŞEHZADEBAŞI C.

Fatih      YAVUZ SULTAN SELİM C.

Sarıyer  TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.

Fatih      MİHRİMAH SULTAN C.

Başakşehir          HZ.BİLALİ HABEŞİ C.

Ümraniye           SANTRAL MUSTAFA AVNİ C.

Sancaktepe        SAMANDIRA MERKEZ C.

Fatih      İSKENDERPAŞA C.

Sultanbeyli         ULU C.

Fatih      SEYİTÖMER C.

Fatih      SOĞANAĞA C.

Zeytinburnu      DEMİRCİLER SİTESİ C.

Sancaktepe        AZİZ BAYRAKTAR C.

Şile         HACIOSMANAĞA C.

Bayrampaşa       KOCATEPE C.

Maltepe              HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT C.

Fatih      HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.

Fatih      SANKİYEDİM C.

Adalar   HACI MEHMET KERSE MESCİDİ

Fatih      HADIM İBRAHİMPAŞA C.

Eyüpsultan         ARPACI HAYRETTİN C.

Kartal    MAARİFİ C.

Eyüpsultan         ŞEVKİBEY C.

Fatih      GAZİ AHMETPAŞA C.

Gaziosmanpaşa PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN C.

Fatih      MURATPAŞA C.

Fatih      KUMRULU MESCİDİ

Arnavutköy        ARNAVUTKÖY MERKEZ C.

Üsküdar              KEREM AYDINLAR C.

Fatih      BEHRUZAĞA ODABAŞI C.

Esenler HZ.ALİ C.

Bakırköy              M.KEMAL KIYMET DEMİR MESCİDİ

Sarıyer  CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.

Ümraniye           NECAT C.

AvcılarFETİH C.

Sultangazi           MESCİDİ SELAM C.

Eyüpsultan         HÜSEYİN ŞAHİN C.

Fatih      MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR C

Eyüpsultan         KIZILMESCİT C.

Pendik  LOKMAN HEKİM C.

Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY MERKEZ C.

Beylikdüzü         SACİT ATEŞ C.

Sultangazi           RAVZA C.

Güngören           GENÇOSMAN C.

Sultanbeyli         RIFAT BÖREKÇİ C.

Fatih      ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.

Ataşehir              SELMAN-I FARİSİ C.

Eyüpsultan         ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN C.

Fatih      TAHİRAĞA C.

Başakşehir          MEDİNE MÜDAFİİ FAHRETTİN PAŞA C.

Ankara'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi

KeçiörenSAKA MESCİDİ

AltındağHZ.HÜSEYİN C.

EtimesgutHZ.HAMZA C.

AltındağABDÜLHAMİT HAN C.

EtimesgutELVANKENT MEVLANA C.

EtimesgutELVANKENT MEVLANA C.

NallıhanHACIBEY MH.C.

AltındağASLANHANE C.

YenimahalleÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.

SincanANDİÇEN C.

ÇankayaSAKARYA C.

KahramankazanCEMİLE HATUN MESCİDİ

BeypazarıTABAKHANE C.

KızılcahamamTEPEBAŞI C.

KalecikSARAY C.

SincanNUR C.

ÇankayaHASAN TANIK C.

YenimahalleOSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.

KızılcahamamSARAYCIK MH.C.

AyaşBÜNYAMİN AYAŞÎ C.

MamakGÜLVEREN MERKEZ C.

NallıhanYENİ C.

EtimesgutÇARŞI C.

YenimahalleARMADA MESCİDİ

NallıhanÇAYIRHAN MH.GAZİ C.

YenimahalleİHL HACI DURALİ AKAN C.

KeçiörenMAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

KeçiörenMAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

ElmadağESENTEPE C.

KeçiörenMUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

YenimahalleİMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C.

YenimahalleDEMETEVLER AZİZİYE C.

MamakAKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.

AkyurtYILDIRIMHAN C.

ÇankayaMÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.

PolatlıFAHRİ ALTAN C.

PolatlıFAHRİ ALTAN C.

İzmir'de hatimle teravih kılınacak camiler hangileri?

TorbalıİMAM HATİP LİSESİ TATBİKAT C.

KemalpaşaKADİR ÖZER C.

BornovaKÜÇÜK C.

KaraburunMÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ

ÖdemişGÜRCÜZADE C.

TireLÜTFİPAŞA C.

BornovaPINARBAŞI YIKIKMİNARE C.

MenderesSAMANCIOĞLU C.

BucaHİCRET MESCİDİ

KarabağlarÖKTEM-NURİ OSMANİYE MESCİDİ C.

KarabağlarÖKTEM-NURİ OSMANİYE MESCİDİ C.

MenemenÇINARLI C.

BergamaKULAKSIZ C.

KarabağlarFATİH C.

UrlaHACI TURHAN KAPAN C.

UrlaHACI TURHAN KAPAN C.

BayraklıMANAVKUYU FATİH C.

KınıkULU C.

ÇeşmeKILIÇASLAN C.

AliağaYUKARIŞAKRAN MH. C.

TireYAHŞİBEY C.

KonakVARYANT FATİH C.

AliağaHUZUR MESCİDİ

KınıkTAHTALI C.

BucaABDULKADİR GEYLANİ C.

KonakHACI MAHMUT C.

BalçovaUĞUR C.

KarşıyakaKEMALPAŞA C.

KarşıyakaKEMALPAŞA C.

KirazMERKEZ ERKEK KURAN KURSU C.

KirazMERKEZ ERKEK KURAN KURSU C.

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