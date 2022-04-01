Hangi camilerde hatimle teravih kılınıyor? Ramazan ayının ilk teravihi bugün ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. Ramazan ayının başlıyor olması nedeniyle teravih namazı saatleri de bir hayli merak ediliyor. Korona nedeniyle iİki yıl aradan sonra ilk kez camilerde cemaatle teravih namazları kılınacak. İki yılın hasretinin sona erecek olması nedeniyle camiler teravih namazı için dolup taşacak. Teravih namazı kılacak vatandaşlar bir yandan teravih saatleri sorgulanıırken, diğer yandan da hatimle teravih namazı kılınacak camiler araştırılıyor. Peki Hangi camilerde hatimle teravih kılınıyor? Hatimle teravih namazı kılınan camiler hangileri? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi.

Hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi (istanbul)

Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY TATBİKAT C.

Fatih HACI HAMZA C.

Fatih YUSUF ŞUCAATTİN C.

Ataşehir BAĞLARİÇİ C.

Üsküdar ÖMER ÖZTÜRK C.

Ümraniye AHİ EVRAN MESCİDİ

Şişli MECİDİYEKÖY TEVFİKAĞAZADE C.

Eyüpsultan PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Eyüpsultan PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Fatih HOCA ÜVEYZ C.

Silivri ABDULLAH ALİYE CAN C.

Fatih ŞEHZADEBAŞI C.

Fatih YAVUZ SULTAN SELİM C.

Sarıyer TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.

Fatih MİHRİMAH SULTAN C.

Başakşehir HZ.BİLALİ HABEŞİ C.

Ümraniye SANTRAL MUSTAFA AVNİ C.

Sancaktepe SAMANDIRA MERKEZ C.

Fatih İSKENDERPAŞA C.

Sultanbeyli ULU C.

Fatih SEYİTÖMER C.

Fatih SOĞANAĞA C.

Zeytinburnu DEMİRCİLER SİTESİ C.

Sancaktepe AZİZ BAYRAKTAR C.

Şile HACIOSMANAĞA C.

Bayrampaşa KOCATEPE C.

Maltepe HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT C.

Fatih HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.

Fatih SANKİYEDİM C.

Adalar HACI MEHMET KERSE MESCİDİ

Fatih HADIM İBRAHİMPAŞA C.

Eyüpsultan ARPACI HAYRETTİN C.

Kartal MAARİFİ C.

Eyüpsultan ŞEVKİBEY C.

Fatih GAZİ AHMETPAŞA C.

Gaziosmanpaşa PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN C.

Fatih MURATPAŞA C.

Fatih KUMRULU MESCİDİ

Arnavutköy ARNAVUTKÖY MERKEZ C.

Üsküdar KEREM AYDINLAR C.

Fatih BEHRUZAĞA ODABAŞI C.

Esenler HZ.ALİ C.

Bakırköy M.KEMAL KIYMET DEMİR MESCİDİ

Sarıyer CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.

Ümraniye NECAT C.

AvcılarFETİH C.

Sultangazi MESCİDİ SELAM C.

Eyüpsultan HÜSEYİN ŞAHİN C.

Fatih MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR C

Eyüpsultan KIZILMESCİT C.

Pendik LOKMAN HEKİM C.

Gaziosmanpaşa KÜÇÜKKÖY MERKEZ C.

Beylikdüzü SACİT ATEŞ C.

Sultangazi RAVZA C.

Güngören GENÇOSMAN C.

Sultanbeyli RIFAT BÖREKÇİ C.

Fatih ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.

Ataşehir SELMAN-I FARİSİ C.

Eyüpsultan ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN C.

Fatih TAHİRAĞA C.

Başakşehir MEDİNE MÜDAFİİ FAHRETTİN PAŞA C.

Ankara'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi

KeçiörenSAKA MESCİDİ

AltındağHZ.HÜSEYİN C.

EtimesgutHZ.HAMZA C.

AltındağABDÜLHAMİT HAN C.

EtimesgutELVANKENT MEVLANA C.

EtimesgutELVANKENT MEVLANA C.

NallıhanHACIBEY MH.C.

AltındağASLANHANE C.

YenimahalleÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.

SincanANDİÇEN C.

ÇankayaSAKARYA C.

KahramankazanCEMİLE HATUN MESCİDİ

BeypazarıTABAKHANE C.

KızılcahamamTEPEBAŞI C.

KalecikSARAY C.

SincanNUR C.

ÇankayaHASAN TANIK C.

YenimahalleOSTİM ABDULKADİR GEYLANİ C.

KızılcahamamSARAYCIK MH.C.

AyaşBÜNYAMİN AYAŞÎ C.

MamakGÜLVEREN MERKEZ C.

NallıhanYENİ C.

EtimesgutÇARŞI C.

YenimahalleARMADA MESCİDİ

NallıhanÇAYIRHAN MH.GAZİ C.

YenimahalleİHL HACI DURALİ AKAN C.

KeçiörenMAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

KeçiörenMAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C.

ElmadağESENTEPE C.

KeçiörenMUSTAFA ASIM KÖKSAL C.

YenimahalleİMAM HATİP LİSESİ AHMET YILDIZ C.

YenimahalleDEMETEVLER AZİZİYE C.

MamakAKTAŞ KÖPRÜBAŞI C.

AkyurtYILDIRIMHAN C.

ÇankayaMÜNİR NERİMAN İSLAMCIOĞLU C.

PolatlıFAHRİ ALTAN C.

PolatlıFAHRİ ALTAN C.

İzmir'de hatimle teravih kılınacak camiler hangileri?

TorbalıİMAM HATİP LİSESİ TATBİKAT C.

KemalpaşaKADİR ÖZER C.

BornovaKÜÇÜK C.

KaraburunMÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ

ÖdemişGÜRCÜZADE C.

TireLÜTFİPAŞA C.

BornovaPINARBAŞI YIKIKMİNARE C.

MenderesSAMANCIOĞLU C.

BucaHİCRET MESCİDİ

KarabağlarÖKTEM-NURİ OSMANİYE MESCİDİ C.

KarabağlarÖKTEM-NURİ OSMANİYE MESCİDİ C.

MenemenÇINARLI C.

BergamaKULAKSIZ C.

KarabağlarFATİH C.

UrlaHACI TURHAN KAPAN C.

UrlaHACI TURHAN KAPAN C.

BayraklıMANAVKUYU FATİH C.

KınıkULU C.

ÇeşmeKILIÇASLAN C.

AliağaYUKARIŞAKRAN MH. C.

TireYAHŞİBEY C.

KonakVARYANT FATİH C.

AliağaHUZUR MESCİDİ

KınıkTAHTALI C.

BucaABDULKADİR GEYLANİ C.

KonakHACI MAHMUT C.

BalçovaUĞUR C.

KarşıyakaKEMALPAŞA C.

KarşıyakaKEMALPAŞA C.

KirazMERKEZ ERKEK KURAN KURSU C.

KirazMERKEZ ERKEK KURAN KURSU C.

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