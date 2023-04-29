  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubatçı Nuh Mete Yüksel öldü! Hakkımızı helal etmiyoruz

Türkiye'nin yeni silahı ABD'yi salladı! 'Örneği yok' diyerek paylaştılar

Tersine göç başladı İstanbul boşalıyor! En çok o il tercih ediliyor

Çakma ülkücü İYİ Parti'nin geldiği son nokta: HDP adayımıza oy vermek zorunda

Doğalgaz vanasını kısma kararı aldılar! Türkiye'yi de ilgilendiren gelişme

Meteoroloji 20 ili "sarı" kodla uyarı! Kış geri döndü

Akaryakıt fiyatları güncel: Benzine bir büyük indirim daha geldi! İşte 29 Nisan Cumartesi LPG- benzin, mazot fiyatı

İşte seçmen sayısı! ABD'de Türkiye için oy verme işlemi bugün başlıyor

Böyle savrulma görülmedi! Mansur’dan Demirtaş güzellemesi

Emekliye müjde! Maaşlara refah payı dopingi, işte yeni maaşlar
Gündem Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Bunu yapacak! Herkes şaştı kaldı
Gündem

Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Bunu yapacak! Herkes şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 13:24:00 -
Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Bunu yapacak! Herkes şaştı kaldı

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazetecilik dışında ek işe başlıyor. Hayvancılık yapmaya başlayacak olan Hande Fırat'a Tarım Bakanlığı tarafından 'kırsal kalkınma desteği" kapsamında küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı için 3.5 milyon lira hibe desteği verilecek.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi gazeteci Hande Fırat’a küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı kapsamında 3.5 milyon lira hibe desteği verileceği ortaya çıktı.

Tarım Bakanlığı, hibe listesini yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2006'dan bu yana 5 yıllık dönemler halinde aralıksız uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının, 2022-2023 dönem başvuruları geçtiğimiz Aralık ayında alınmaya başlanırken, 20 Ocak’ta sona ermişti. 81 ilde uygulanan hibe desteğini kazanan yatırımcıların listesi 5 Nisan’da açıklanırken, hibeyi kazanan yatırımcılar 13 Mayıs’a kadar istenen evraklarla birlikte başvurularını yaparak yatırım alanına göre hibe desteklerini alacaklar.

Ankara'daki 16 kişiden biri Hande Fırat

Ankara’da ekonomik yatırımlar kapsamında sadece 16 projeye hibe desteği verileceği açıklanırken, hibe desteği verilmeyi hak edenlerden birisinin de gazeteci Hande Fırat Özvardar olması dikkat çekti. Gazeteci Hande Fırat Özvardar, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe desteği alacağını doğrularken ancak hangi yatırım için hibe desteği alacağını ise açıklamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hibe desteği ile küçükbaş yetiştirecek

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hibe desteğini almayı hak eden yatırımcılar listesine göre gazeteci Hande Fırat Özvardar’ın tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yatırımına hibe desteği verileceği öğrenildi. Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yapımının hibeye esas proje üst tutarı 7 milyon lira. Proje tutarının yüzde 50’si hibe olarak verileceği için Hande Fırat, küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde yeni tesis yapımı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından 3.5 milyon lira hibe desteği alacak.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23