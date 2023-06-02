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Aktüel Hamzabeyli Gümrüğünde ele geçirildi, tam 19 Ton!
Aktüel

Hamzabeyli Gümrüğünde ele geçirildi, tam 19 Ton!

Yeniakit Publisher
2023-06-02 23:54:00 -
Hamzabeyli Gümrüğünde ele geçirildi, tam 19 Ton!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ayçiçek peletlerine karıştırılarak Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 19 ton siyah çay ele geçirildi.

 

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelen bir tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında çok fazla şüpheli yoğunlukla karşılaşan ekipler tırı arama hangarına aldı. Burada yapılan fiziki kontrollerde dorse içerisindeki tüm çuvallar titizlikle incelendi.

Ekipler, dorsenin sadece en arkasındaki çuvallarda beyan edilen ve sahip olduğu yüksek enerji sebebiyle tarımda genellikle hayvan yemi olarak tercih edilen ayçiçeği peleti bulunduğunu tespit etti. Diğer çuvalların tamamının üst katmanına ayçiçeği peleti serpiştirildiği, geri kalan kısmının siyah çay ile dolu olduğu belirlendi.

Çuvalların incelenmesinin ardından yapılan sayım ve ölçümlerde toplam 19 ton siyah çaya el konuldu. Yakalanan çayın piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
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