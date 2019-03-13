0553 313 94 23

Hamza Hamzaoğlu: “Kazanan takım hürriyetine geçmemiz lazım”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, takımın kimlik değiştirerek kazanan bir takım hürriyetine geçmesi gerektiğini söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:01
Hamza Hamzaoğlu: “Kazanan takım hürriyetine geçmemiz lazım”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, takımın kimlik değiştirerek kazanan bir takım hürriyetine geçmesi gerektiğini söyledi.


BB Erzurumspor Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Kazım Karabekir Stadyumunda taraftara açık antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 2 bin taraftarın ilgi gösterdiği antrenmanda taraftarlar ellerindeki meşalelerle takımını destekledi. Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu eleştiriye değil desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, “Zor bir durum da olduğumuz gerçek ama başaramayacağız diye bir şey yok. Takımın taraftarına ve tüm dinamiklerine ihtiyacımız var. Şu an da eleştirme zamanı değil, birlik olma zamanı hep birlikte başaracağız. Önümüzde Trabzonspor maçı var, hatalarımızı düzeltip kendi taraftarımızı arkamıza alıp, galibiyete odaklanacağız. Eğer bunu başarırsak önümüzün açıldığını göreceğiz ” dedi.



"Yeni bir oyun anlayışına geçmek istiyoruz"


Hamzaoğlu takımının Trabzonspor maçından galip ayrılarak milli takım arasına moralli girmesini istediğini belirterek “Her futbolcumuzdan maksimum verim almamız lazım. Bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Trabzonspor maçında iyi bir skor alırsak milli maç arasına iyi girip ve o arayı iyi değerlendireceğiz. Sezon başından beri ben Erzurumspor taraftarını takip ediyorum. Bu taraftar başarılı olmak istiyor bizde hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Yeni bir oyun anlayışına geçmek istiyoruz. Takımın bir kimlik değiştirmesi gerek bizim kazanan takım hürriyetine geçmemiz lazım” şeklinde konuştu.


Kazım Karabekir Stadyumu’nda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oyuncaksızçocuklar için "Oyuncak Kumbarası"
    1. Oyuncaksızçocuklar için "Oyuncak..
    2. "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    3. Provokasyon dedi kaçtı, bari yazılı..
    4. Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür..
    5. Başkan Altay ve Kavuş Bedesten..
    6. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
    7. Mansur Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den..
    8. Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    10. BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri
    11. Adana'daki cinayet davası başladı
    12. Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim..
    13. Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor
    14. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
    15. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
    16. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    17. Başkasının adına ehliyet sınavına..
    18. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
    19. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    20. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
    21. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    22. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
    23. Bakan Gül'den noter açıklaması
    24. Erbaş'tan dünya kamuoyuna çağrı
    25. Yolu kapatmak isteyen polise otomobil..
    26. Mesleğinin son tamircisi
    27. Süper Lig’in en centilmeni Trabzonspor
    28. Muş’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
    29. İzmir’de ByLock kullanan 39 şahsa..
    30. Suriye bombardımanı Azez’de gece..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?