Hamsinin yerini aldı: Kilosu 10 liraya kadar düştü!

Balık sezonunun başlamasıyla tezgahları süsleyen hamsi olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürcistan’a geçmesiyle istavrit hamsinin yerini aldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki denizlerden adeta fışkıran istavrit günde ortalama 1-2 ton tutuluyor. Bir önceki haftaya göre kilosu 10 liraya kadar düşen istavritin denizlerde yoğunlukla çıkması da balıkçıları şaşırtıyor.

Fiyatlar 10 TL'ye düştü

Düzceli Balıkçı Tuncay Kılıç da istavrit ile ilgili olarak, “Genelde istavrit 12 ay boyunda denizlerimizde oluyor. Ama bu kadar yoğun değildi. Bu sene biraz daha bol. Biz de elimizden geldiği kadar tezgaha istavriti getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar istavriti sevdi. Bakıldığı zaman fiyatta bütçeye uyduğu zaman insanlarda yiyor. Çok bol olmuyordu bu sene maşallah her taraftan İstavrit fışkırıyor. İnsanlar balık yesin diye bizde getiriyoruz. İstavrit balığının en güzel tavası olur. Normal hamsi gibi mısır unu ve yağda yapılır. Bizde her gün yiyoruz. Muhteşem bir balık. Fiyatlar şu anda dediğim gibi en dipte. Geçen hafta 25-30 lira arasındaydı. 10 liraya kadar düşürdük. Denizden fışkırıyor gidiyor alıyoruz getiriyoruz. Hem biz memnunuz hem insanlar memnun. İnsanlar balık özlemlerini istavrit ile gideriyor” ifadelerini kullandı