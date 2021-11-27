Pek çok aile özellikle hafta sonları akşam yemeklerinde balık tüketmeyi uygun buluyor. Hal böyle olunca da sık sık ‘Balığın kilosu kaça?’ sorusuna cevap aranıyor. Peki, hamsinin kilosu kaç lira?

Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul hamsi palamut çinekop fiyatı güncel

Marmara ve Ege'de lodos etkisini sürdürüyor. Bu durum ise balık fiyatlarını etkiledi.İstanbul'da 20-25 liraya satılan hamsi hava şartları sebebiyle 40 liraya kadar yükseldi. Palamut tanesi 35 liradan satılırken çinekopun kilosu 50 lirayı buluyor.

Balık fiyatlarının arttığını belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havaların Lodos olmasıyla birlikte Hamsi fiyatları biraz yükseldi. Balıkhaneye lodostan dolayı balık az geliyor, o yüzdende fiyatlar yüksek oluyor. Fiyatlar yüksek olunca insanların balıklara ilgisi az oluyor. Bu da beklentimizin altında kalıyor. Fiyatlara gelince hamsi kilosu 40, çinekop kilosu 50 liradan satılıyor. 3 gün daha lodos var. Balık fiyatları düşmez" diye konuştu.