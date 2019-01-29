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Hamsi ihracatı 9.5 milyon $ kazandırdı

DKİB verilerine göre Türkiye, 2018 yılında ihraç ettiği bin 973 tonluk hamsi ihracatından 9 milyon 477 bin dolar gelir elde edildi.

29 Ocak 2019 Salı 11:43
Hamsi ihracatı 9.5 milyon $ kazandırdı

Türkiye’den 2018 yılında 22 ülkeye 9 milyon 477 bin dolarlık hamsi gönderildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre geçen sene bin 973 ton hamsi ihraç edildi. İhracatta Fransa 3 milyon 439 bin 958 dolarla başı çekti. Bu ülkeyi 2 milyon 404 bin 434 dolarla Belçika ve 920 bin 76 dolarla ABD takip etti.

Karadeniz’den de Fransa başta olmak üzere 8 ülkeye bin 344 ton hamsi ihraç edilerek, karşılığında 7 milyon 259 bin 979 dolar kazanç sağlandı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatta Fransa’nın önemli rol üstlendiğini belirterek, “Bu ülkeye 2018’de yapılan satış 2017’ye oranla miktarda 16, değerde de yüzde 20 arttı” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:43
  1. hamsi
  2. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)
  3. Fransa
  4. ABD
  5. Karadeniz
  6. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan
  7. hamsi ihracı

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