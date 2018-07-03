Hamileyken uskumru yemeyin, çünkü...
Hamilelik döneminde anne adayları beslenmelerine oldukça dikkat etmeliler.03 Temmuz 2018 Salı 16:20
Anne adayları hamilelik dönemlerinde kendilerine bakmalı ve sağlıklı beslenmelilerdir. Peki nelere dikkat etmek gerekir?
- Hamilelik döneminde iyi pişmiş et, tavuk ve balık tüketmelisiniz. Çünkü iyi pişmemiş etler anne adaylarında toksoplazma riskini artırır.
- Dışarıdan hazır yiyecek yememeli, paketlenmiş ızgara ürünleri, salam, sucuktan uzak durmalısınız.
- Kılıç balığı ve uskumruda fazla miktarda cıva bulunur. Bu yüzden bu balıkları kesinlikle tüketmemelisiniz.
- Peynir, süt ve yoğurt tüketirken yeterince pastörize edildiğinden emin olmalısınız.
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