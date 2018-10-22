Hamilelikte bu rahatsızlıklar oluşabiliyor



Parmaklarda ve elin dış tarafında kızarıklık oluşmaz. Gebelerin yaklaşık üçte birinde sık görülen bir durumdur ve doğumdan sonra kendiliğinden geçer.

Hamilelikte meydana gelmesinin sebebi artan östrojen hormon seviyeleridir. Tedavi gerektirmez, doğumdan sonra kendiliğinden geçecektir.

Palmar eritem (el içinde kızarıklık) hamilelik dışında bazı başka hastalıklarda da görülür:

- Kronik karaciğer hastalıkları

- Portal hipertansiyon

- Polisitemi

- Tirotoksikoz (hipertiroidi)

- Romatoid artrit

- Egzema

- Psoriazis

Tabii bu sebeplerle oluşmuş ise, ortalıkta hamilelik filan yokken, insanın avuç içinde böylesine bir kızarıklık problemi ortaya çıkmışsa, aldırış etmemezlik olmaz. Bilakis işte bu durum bünyeniz tarafından size gönderilen “Ben hastayım, hekime gitmen lazım” diyen bir uyarıdır.

Hamilelikte oluşabilecek kan hastalıkları

Demİr eksİklİğİ anemİsİ gebelikte en sık görülen kan hastalığıdır. Gebe kadınların yaklaşık %95’inde görülür. Tüm ülkelerde üreme çağındaki demir alımının yetersiz olmasına bağlı olarak çok yaygındır.

Belirtileri nelerdir?

Yorgunluk, güçsüzlük, bitkinlik, yememe, egzersiz intoleransı, mental depresyon, solukluk, çarpıntı, nefes darlığı.

Ne yapılabilir? diye sorak olursanız; gebelikte demir ihtiyacı günlük diyet ile sağlanamaz. Onun için gebelere demir takviyesi en azından 20. gebelik haftasından itibaren verilmelidir.

Folik asit eksikliği

Folik asit merkezi sinir sistemi gelişim açısından önemli bir vitamindir. Eksikliğinde bir tür anemi de ortaya çıkar. 30 yaşında büyük gebelerde, yetersiz diyetle beslenenlerde, çoğul gebeliklerde, gebeliğe bağlı yüksek tansiyonu olanlarda, epilepsi tedavisi alanlarda daha sık görülür.

Belirtileri nelerdir?

Kansızlık, bitkinlik, iştahsızlık, mental depresyon, diş eti hastalıkları, bulantı, ishal, kanama, enfeksiyonlara yatkınlık..

Hamileye böyle bir durum varsa folik asit desteği yapılır. Gebelikten önce ve erken gebelik dönemlerinde folik asit kullanımı bebeğin merkezi sinir sistemi gelişim bozukluklarını önler.

İlaca bağlı hemolitik anemi

Bu, kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir enzimin eksikliğinde ortaya çıkar. Bu anemi çoğunlukla viral, bakteriye enfeksiyonlar, diabetik asidoz, bakla yenmesi, bazı oksidan ilaçlara maruz kalınması durumunda gelişir. Tedavide atağı başlatan ilaç veya toksik maddelerin kesilmesi önemlidir. Enfeksiyon varsa acilen tedavi edilmelidir.

Orak hücreli anemi

Irsî bir kan hastalığıdır. Bu hastalıkta bütün organlar etkilenebilir. Özellikle dalak, kemik iliği, plasenta gibi organlar.. Ağrı, ödem kanlanması bozulmuş dokuda yaygındır. Orak hücreli anemili gebelerde kansızlık ve folik asit kullanımı artar. Ağrılı krizler, idrar yolu enfeksiyonu, pıhtılaşma, iç organ ve kemik ağrıları olur.

Damarlara pıhtı atması

Gebelikte sık görülen bir durumdur. Doğum öncesi veya sonrasında oluşabilir. Derin bacak toplardamarlarında tromboz olan hastaların yakalaşık %50’sinde akciğer embolisi gelişebilir.

Belirtileri bacakta şişlik, ağrı, hassasiyet, renk değişikliği, ateştir. Riskli hastalarda önlemeye yönelik tedavi başlanabilir.

Ve diğerleri

Lenfoma, lösemi, hodgkin hastalığı gebelikte nadir olarak görülürler.

Genellikle üreme sonrası dönemde ortaya çıkarlar. Gebelikte ortaya çıkarlarsa kanama ve erken doğum yaygındır.